【專家點評】麥嘉嘉： 復甦步伐不一　亞洲吸資力強

美國經濟狀況良好，最新的採購經理指數(PMI)初值顯示，當地製造業和服務業活動均保持增長，前者表現創下21個月的新高，後者亦達到20個月的高位。

鑑於日益增長的債務對政府財政構成負擔，我們預期2021年財政刺激政策將逐步撤除，央行將選擇性地分配財政資源。由於成熟市場央行的政策利率，不是負數就是在零水平，已無法再大幅減息，預期在政府刺激增長方面的淨影響可能減弱。

展望明年，我們認為疫苗研發進展可為風險資產提供有利環境。新冠肺炎疫苗研發的利好消息，使我們對經濟重啟動力將於明年增強的信心有所提高，考慮到製造及分配疫苗需時，這對實體經濟的影響可能最早要到明年下半年才見效。由於不是所有經濟體都能在早期取得疫苗，意味着環球各國復甦步伐可能不一致。

亞洲資產方面，尤其是中國資產，非常有望於明年跑贏大市。亞洲經濟體的反彈步伐遠勝歐美，作為高增值生產國兼超級大國，中國率先從疫後反彈，而且復甦力度較強，我們預期，中國在明年將繼續引領環球經濟復甦。投資者普遍仍然對亞洲持偏低比重，意味着未來數年資金或會調整配置而大幅流入亞洲區。

明年環球經濟將逐步走出疫情影響，明年不一致的復甦步伐，意味着投資者需要更加主動地管理資產配置、股票及固定收益選擇。股票策略上，明年上半年仍可被視為經濟周期的起步階段，早期增長階段對風險資產而言尤為利好。疫苗解決方案或將引領新一輪承險情緒反彈，受衝擊最為嚴重的行業或會因估值低企而變得更加吸引。意味着非必需消費、旅遊、物料及能源、工業及金融行業的發展環境將更加利好。

信貸策略上，鑑於成熟市場固定收益與亞洲同類資產之間的利率差異，對孳息率的追逐將吸引更多國際資金流入亞洲固定收益市場。中國在岸債券市場向國際投資者開放，拓寬了投資者對中國政府及企業債券的主動投資機會。整體而言，投資者應當定期檢討投資組合並準備調整配置。

（作者為證監會持牌人，並無持有上述股票）

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉

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