【專家點評】楊俊文：熱炒股估值極高　為何基金仍力推？

12月是普遍基金業人士準備放假收爐的月份。一般如果全年走淡，往往都是抱着放棄狀態，反正輸多輸少都是要背黑鑊，如果跌多一點，下一年因為基數低更易有所表現，所以跌開反而不怕跌。

如果是上落市，年頭年尾差不多，保本就是良策，因為即使跌0.1%，業續就是見紅，非常難看，賺多賺少反而是其次，因為很多基金分紅都是需要達到某個正百份比才開始計算，假設是5%以下，賺1%還是3%對基金經理出糧是沒分別的，換轉你是操盤手，根本不會上心。

相反，如果是上升年份，基金經理是會炒得幾多得幾多。事關操盤人生涯很多時都會因應一次大跌而永遠離場，有得賺的時間必然賺盡。今年主要股市除了英法兩國就脫鈎問題自己殺自己外，只是升多升少問題，美股11月更創下30多年最大單月升幅，各大指數無不是歷史新高或多年新高，可以預期年底前，升易跌難。

但操盤人跟大股東就有明顯分別，馬雲減持至5％以下，小米配股集300億元，龍湖又配，比亞迪傳聞增發股份。這些動作是公司股東和管理層看到自己公司被炒至天價出貨或好價集資的絕佳時間。引證了現時當炒股份估值極高，但操盤人仍力推的主要原因。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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