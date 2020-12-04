【商品點評】溫灼培：需求料激增　銅價未升完

紐約期銅價格於今年3月低見每磅2.0595美元，到本周初所見已重上3.458美元，累積升幅達68%，並且重返2014年初高位。

銅價的大幅上升並非無因，受惠於應對新冠肺炎的疫苗快將推出，環球經濟有望加快復甦，銅價受追捧。銅往往被市場視作為環球經濟的寒暑表，全因為銅的用途廣泛，從電線電纜，以至重型機械及建築業等均會用上。正因只有當環球經濟暢旺，基建才會蓬勃，這解釋了為何銅價被視為能反映經濟的原因。不過，相信今次銅價上升還有另一原因，就是銅的使用上將有新發展。

根據《國際銅業協會》(International Copper Association–ICA)的最新報告顯示，平均每部燃油車所需的銅只為23公斤。但如是純電車，其平均的用銅量將達至83公斤，亦即兩者可相差60公斤。換言之，為配合環保，倘日後各國大舉鼓勵以電動車取締燃油車，銅的需求可大幅上升。加上如人工智能駕駛一旦大行其道，可想像市場對電動車以至銅的需求將會更大。美國候任總統拜登即將上任，由於他主張環保，料有助電動車的發展，建議大家多留意銅價未來表現。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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