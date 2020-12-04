康哲藥業：創新專利藥物Lumeblue獲授權合約

產品目前包括已被歐洲藥品管理局(EMA)批准以Lumeblue™的商品名在歐洲商業化的藥物，用於在結腸鏡檢查過程中檢測病變。基於Cosmo的專有創新技術，該口服用於診斷的藥物已在臨床上證明了其對結直腸癌/癌前病變診斷敏感性的提高。

根據授權合約，集團通過其全資附屬公司將獲得在中國、香港、澳門和台灣(「區域」)開發及商業化產品並在商業化中使用產品商標的獨家授權權利。

授權合約期限為授權合約生效之日起至下述情況的較晚者：(1)產品於區域內首次商業化銷售起算第20周年，或(2)Cosmo產品專利的最後失效日期。上述期限屆滿後，根據授權合約約定的特定條件，授權合約可在此後以每3年為一個區間續期。

通過此次合作，集團消化系統產品將在產品於區域上市後得以豐富及擴張。

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