【市前重點睇】道指收升85點　油價有支持

●踏入亞洲時段，美匯指數跌至90.71；港匯反覆處7.7513；離岸人民幣(CNH)低見6.5358；美元兌日圓報103.85；歐元企1.2146；英鎊見1.3454。金價一度回落至1,840美元水平。布油上衝49美元；紐油升穿45美元。道指期貨穩升50點。

●由美國財政部領導的金融穩定監督委員會(FSOC)發表年度報告警告，新冠肺炎疫情加劇金融風險，稱潛在的破產浪潮及商業地產市場的崩潰，可能對美國小型銀行構成沉重壓力。

●外媒引述消息稱，在發現早期生產的原材料不符合標準後，輝瑞預計今年新冠肺炎的發運劑量將較原計劃減少一半。輝瑞股價周四急跌1.74%，收報40.09美元。

●港股ADR指數全日微升，按比例計算，收報26,744點，升15點。

●即月恒生指數夜期收報26,724點，升4點，低水5點，成交14,524張。

●美國10年期國債孳息率跌2.97點子，報0.9063厘。

●紐約1月期油周四收報每桶45.64美元，升36美仙或0.95%；布蘭特2月期油收報每桶48,71美元，升46美仙或0.95%。

●紐約2月期金周四收報每安士1,841.1美元，升10.9美元或0.6%。

●美國參議院周四表決確認Christopher Waller成為聯儲局理事，任期至2030年結束，為第4名由總統特朗普任命加入聯儲局理事的人選。

●英國富時100指數收報6,490點，升26點或0.42%；法國CAC指數收報5,574點，跌8點或0.15%；德國DAX指數收報13,252點，跌60點或0.45%。

●新冠肺炎疫情在全球持續至今尚未平息，其對貧窮國家帶來毀滅性的衝擊。聯合國報告指，疫情已令全球3,200萬人每天的生活費不足1.9美元(約14.82港元)。

●美國3M公司擬全球裁員2,900人，涉及開支最多3億美元，料之後將為公司節省3.5億美元成本。截至2019年12月31日，該公司合共擁有96,163名僱員。

●新股專輯：藍月亮周五(4日)起招股，入場費6,646元，有券商預留1,300億元孖展。

●壹傳媒高管出事營運成疑，股價異動調查無果，證監會塞責捱轟；壹傳媒股份周五復牌。

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