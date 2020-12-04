【股民熱話】美國趕絕中企　對港股係喜訊定噩耗？

美國眾議院周三(2日)表決通過《外國公司問責法》。筆者認為，呢個法案，有兩大影響。第一，若當地監管機構無法審查財務審計底稿，相關中概股有可能被逼在美退市；第二，有意赴海外上市的中企，會避免選擇美國這「是非地」，其他首站地，離不開國家主導的「自己地頭」--香港！

是次美國眾議院通過的《外國公司問責法》要求，法案要求在美國證券交易所上市的公司，需提供證明並非由外國政府操控；若公司未能證明不受外國政府控制，或PCAOB無法連續3年對其進行審計，將禁止其證券在美國證券交易所交易。

呢條法案，毫無疑問係針對中概股。中方先前亦曾反對《外國公司問責法》，認為一些條文內容直接針對中國，而非基於證券監管的專業考慮，反對將證券監管政治化。老實講，中概股普遍主營市場在內地，要守內地法律係必然，為着在境外而且創新資金集中的美股上市，遇上中、美兩地不同的法例要求或會計標準，要作取捨的話，另選上市地基乎是必然選擇。

兩個巨人在爭霸，香港夾在中間，日子難過。昨日見到港交所股價係升，但升幅有限，反映資金都好理性。未來需要關注中概股回流香港的情況，而特朗普在餘下任期，會否一步到位拿香港開刀，讓拜登政府執手尾，且拭目以待。

東網產經專欄作者 帥哥

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