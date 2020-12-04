港股倒跌不足百點　滙豐偏軟　中海油領跌

港股由升轉跌，恒生指數早段升過85點或0.3%，至26,813點後掉頭向下，最多跌過75點或0.2%，低見26,653點，最新仍跌48點或0.1%，報26,680點；國企指數亦倒跌9點或0.09%，報10,576點；恒生科技指數仍升6點或0.08%，報7,946點。

連日撐市的滙豐控股倒跌0.6%，中國移動及友邦保險齊跌逾1%。

中芯國際及中海油被美國國防部列入黑名單，中芯跌逾2%後中途停牌，中海油領跌2.3%。

【09:21】【港股開市】滙豐續升1% 中芯及中海油偏軟

港股靠穩，恒生指數高開83點或0.3%，報26,811點；國企指數亦高開22點或0.2%，報10,608點；恒生科技指數高開29點或0.3%，報7,969點。

舊經濟股個別發展，滙豐控股續撐市，領升1.1%見43.9元；香港交易所升0.8%；建設銀行暫無升跌；而友邦保險跌0.2%，中國移動跌0.3%。

科網股普遍向好，小米升0.1%至25.35元；美團及阿里巴巴各升0.4%及0.6%；騰訊暫無升跌。

美國國防部確認將中芯國際及中海油列入黑名單，兩股偏軟，分別跌0.9%及0.1%。

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