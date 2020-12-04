壹傳媒復牌股價再大幅異動　證監調查杳無音訊

壹傳媒發出的復牌通告指出，公司獲悉於12月2日黎智英、周達權及黃偉強分別被控違反香港法例第210章盜竊罪條例第16A條的欺詐罪。公司進一步了解，該指控是有關(其中包括)違反與香港科技園公司就該公司位於將軍澳工業邨駿盈街8號的營業場所的租賃條款，導致蘋果日報印刷有限公司及/或力高顧問有限公司獲得利益。根據目前掌握的信息，提訊後，黎智英已被還押，以待於明年4月16日舉行的下一次聆訊。周達權和黃偉強則獲准保釋。

壹傳媒股價復牌後再現大幅波動。事實上，其股價異動實非首見。今年8月10日，黎智英因涉違《港區國安法》被捕後，壹傳媒股價大幅波動，由當日低位0.075港元，炒上8月11日的1.96元，再急瀉至8月18日的0.3元，累計跌幅高達84%。事件發生至今已3個多月，證監會調查毫無進展，包括證券界及投資者組織等各界屢次要求盡快徹查並交代進展，但至今無果，實欠市場一個公道。

壹傳媒業績每況愈下，已經連續5年半見紅，累蝕逾20億元。過去10年以來，公司累計虧損更逾28億元。受劣績及管理層相關的負面消息拖累，壹傳媒股價持續尋底，11月26日跌至0.213元，為8月10日股價大幅波動以來的新低，股民高位追入仍持貨的話，最多可勁蝕近90%，真的一殼眼淚！

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，壹傳媒屬細價股，股價非常波動。而從周五早間的買賣盤路觀察，參與炒作的以金額較小、以及散戶常用的證券行為主。他提醒股份升得急亦會跌得急，投資風險不低。

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