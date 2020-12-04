中芯國際停牌 遭美國防部列入黑名單
2020年12月04日 09:37
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中芯國際(00981)中途停牌，待公布內幕消息的公告。該股停牌前下跌2.2%，報21.7港元。
美國總統特朗普政府周四(3日)將中芯及中海油(00883)列入黑名單，指兩間公司屬於由解放軍擁有或控制的企業。中芯A股(688981)於上交所發公布指關注到美國國防部網站有一則將公司加入中國涉軍企業名單的消息，正評估影響。
至於同被列入黑名單的中海油最新跌幅擴大至逾2%，報7.52元。
若中資企業遭美方列入黑名單，美國公司將難向該些企業出口技術，相關合作亦面臨終止。值得留意的是特朗普在11月較早時已簽署行政命令，禁止美國對軍方擁有或控制的中國公司進行投資。
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