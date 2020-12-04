【大行觀點】高盛料OPEC+協同行動可支持油價穩升

投資銀行高盛指出，石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)以協同的方式掃清了退出當前減產協議的障礙，同時致力於增加產量和減少庫存。

該行認為油價在2021年即將穩步，並可能同時生產步伐略有加快，但考慮到近期全球需求的替代和疫苗可能快速部署，該行的供需預測基本保持不變。

該行又指出，OPEC+避免了混亂地退出減產協議，此後石油市場明年再平衡步伐所面臨的風險僅剩下了伊朗。該行重新油價上升預測，12個月布倫特油價預測為每桶65美元。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020