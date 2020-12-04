【大行報告】花旗指內銀股最壞時刻已過去 上調目標價
2020年12月04日 10:29
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投資銀行花旗上調包括工商銀行(01398)在內的內銀股目標價，原因是認為內銀行業最壞時刻已經過去，並相信該行所覆蓋的內銀股，今年第4季度盈利有望實現同比更快的增速。
該行上調工商銀行目標價12%至6.48港元，建設銀行(00939)11%至8.39港元。該行更看好資本不足但盈利增長強勁A股內銀如平安銀行和興業銀行，目標價分別上調至23.75元和25.24元人民幣；建行和郵儲行亦有望受益於利率上升的市場環境。
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