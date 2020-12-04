【專家樓評】陳永傑：美匯觸低位　買樓以保本增值

全球注意力集中美國總統選舉及新冠肺炎之際，部分人忽略了日前美元匯價又靜靜地向下突破。當時美匯指數更突然急挫觸及2周低位，及後返回在93點附近爭持。假如美元匯價無法在現水平穩守，港人更應該為自己財富做打算，持有住宅等實物比較穩妥。

新型肺炎今年將所有人注意力吸走，但投資市場依然運行，假如美元向下突破，港人更需要做好財富管理，否則身家會自動貶值。

美元今個跌浪來得無聲無息，加上美國總統大選及肺炎疫情盡吸所有人眼球，大家都忽略了這個警號。及後因疫苗有突破，美元又再度轉強。但美元跌勢是長期性，如果不做好財產配置，香港又有聯繫匯率制度，你的身家會自動跟隨美元下跌而縮水。

對抗量化寬鬆所引發的美元貶值，購買住屋等物業是比較實在的，以2008年金融海嘯引發的第一次量寬做先例，當時投資在住宅物業等實物，今天都做了大贏家。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

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