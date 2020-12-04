港股格局：姚浩然料整固後再上 滙控短線仍有得升

時富財富管理董事總經理姚浩然稱，近期美股表現反覆，但整體形態偏好，而港股升至27,000點水平出現阻力；不過，美元匯價偏弱，人民幣轉強，支持中資股估值，加上傳統股份偏強，恒指技術走勢亦改善，相信後市有望蓄勢再挑戰高位。

他表示，恒指於11月已累升逾2,200點，或需在高位橫行整固後再上，預期將先行在26,400至27,000點上落，升穿27,000點後，下站有機會上試27,800至28,000點水平。

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