港股格局：姚浩然料整固後再上 滙控短線仍有得升
2020年12月04日 10:47
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時富財富管理董事總經理姚浩然稱，近期美股表現反覆，但整體形態偏好，而港股升至27,000點水平出現阻力；不過，美元匯價偏弱，人民幣轉強，支持中資股估值，加上傳統股份偏強，恒指技術走勢亦改善，相信後市有望蓄勢再挑戰高位。
他表示，恒指於11月已累升逾2,200點，或需在高位橫行整固後再上，預期將先行在26,400至27,000點上落，升穿27,000點後，下站有機會上試27,800至28,000點水平。
滙豐控股(00005)近期表現強勢，股價由9月低位27.5元已累升近60%。姚浩然指出，由於美國10年債息仍強勢，有利淨息差擴闊，且滙控財務狀況穩健，未來有條件派息，相信股價仍有上升空間，短線若能升穿45元阻力，可望進一步挑戰48至50元。他補充，長線而言，傳統銀行股增長前景則未宜樂觀，只宜短線部署。
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