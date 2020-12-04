港元拆息︰1個月續升至0.2厘

2020年12月04日 11:17
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息企0.046厘水平；1星期拆息回落至0.05厘；與樓按相關的1個月續升至0.2厘，連漲第8日；3個月報0.3厘。
    4/12/2020
    隔夜 0.04607厘
    1星期 0.05768厘
    2星期 0.10071厘
    1個月 0.20286厘
    2個月 0.24482厘
    3個月 0.30607厘
    6個月 0.54000厘
    12個月 0.69750厘
    3/12/2020
    隔夜 0.04613厘
    1星期 0.07196厘
    2星期 0.10232厘
    1個月 0.19393厘
    2個月 0.24268厘
    3個月 0.30536厘
    6個月 0.53857厘
    12個月 0.69679厘
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