港股格局：陳政深指恒指升勢還看科技股

恒指周五(4日)早間高見26,813點，之後由升轉跌。艾德證券期貨聯席董事陳政深稱，恒指在27,000點阻力較大，關鍵為能否守穩10天線約26,631點。他指，若科技股能夠接力做好，月內再度重上27,000點，以至有機會挑戰28,000點。

他補充，今年12月宜審慎一點，因按過往10年恒指表現數據，儘管在第4季可以錄得升幅的次數較多，但沒有一次可以有雙位數升幅，而恒指今年10月至今已錄約13%升幅，意味年底前或會在高位出現整固。

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