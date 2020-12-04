歐盟冀10年內3000萬輛電動汽車「上路」

歐盟委員公布一項針對運輸業的戰略規劃草案，其中要求汽車業加快向電動化轉型，目標是2030年令3,000萬輛電動汽車成功「上路」。

據悉，目前歐洲境內目前約有140萬輛電動汽車已經在馬路上行駛，但目標要在10年內將此數量大增至3,000萬輛，市場相信不是一件容易的事。研究人員料到2028年，將有2,800萬輛插電式混合動力汽車及電池電動汽車在馬路上行駛。

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