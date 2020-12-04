【高盛推介】比亞迪吉利續反彈 留意貼價認購證
2020年12月04日 11:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份(01211)昨日升不足0.1%。今早則高開約1.6%後升幅擴大，最高見181元。現報176.7元，升約2.2%。比亞迪公布，上月份汽車銷量共計53,943輛，按年升30.6%，當中新能源汽車銷量達26,690輛，增加137.9%。而今年首十一個月，汽車銷量則累計達370,650輛。
另外，昨日跌約0.7%的吉利(00175)，今日早段高見21.25元後升幅收窄，現報20.8元，升約1%。
資金流向方面，觀察個股輪證資金流向，可見比亞迪認購證於本周一至本周三共錄得約170萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。而吉利認購證則於本周三錄得約240萬元資金流後，昨日亦獲資金轉向沽出。
投資者如看好比亞迪，貼價選擇可留意屬行使價180至200元間認購證中，槓桿最突出的比迪購(15543)，行使價192.98元，2021年05月04日到期，實際槓桿3.2倍，貼價、行使價180至200元間產品中，槓桿最高。價外選擇則可留意年期約5個月的比迪購(16537)，行使價223.88元，2021年05月06日到期，實際槓桿3.3倍，價外、中年期、低街貨。
投資者如看淡比亞迪，可留意年期約5個月的低街貨比迪沽(16540)，行使價148元，2021年05月06日到期，實際槓桿2.1倍，中年期、低街貨。
投資者如看好吉利，可留意價外幅度不足1%，年期約3個月的貼價吉利購(16196)，行使價20.93元，2021年02月23日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、低街貨。
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