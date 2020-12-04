【瑞通推介】即市較多資金開恒指熊 個股又有咩選擇？
2020年12月04日 11:28
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瑞通認股證牛熊證銷售部：消息稱，輝瑞藥廠將今年新冠肺炎疫苗產量減半，美股隔晚升勢回順，道指收報29,969點，升85點(或0.3%)。恒指昨收報26,728點，升195點(或0.74%)，重越10天線。今早好淡爭持，曾重返26,800點以上，惟其後轉為偏軟。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾2,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,300萬元，反映投資者預期港股高位遇阻。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,400至25,499點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。
騰訊(00700)上日以全日最高位589元收市，漲2.61%，一舉升穿10天和20天線。有券商指內地反壟斷法對騰訊影響輕微，且預期集團線上遊戲業務在今年第四季及明年續強勢。騰訊今早窄幅靠穩，曾重上593元。昨有約8.8億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，昨有超過5,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾2,000萬元淨流入。
石藥(01093)上月公布季績後持續受壓，昨終見由超過半年低位回升，最多漲6.8%至7.96元，全日升5.91%於7.89元，收復10天線。石藥近期先後公布有創新藥獲中國藥監局批准開展臨床試驗，以及有研新藥獲美國藥監局孤兒藥資格認定，石藥今早曾升逾1%，升穿昨日即市高位，再度逼近8元關，其後遇阻倒跌，下方支持留意今周三低見的7.33元。昨有逾70萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。
資金輪流炒作傳統經濟股，將於年底有高層人事變動的友邦(01299)連日在90元關前徘徊，昨反覆靠穩，收升0.7%於88.9元，連升三個交易日，續企在10天線之上。股份今早回軟，跌穿88元。昨分別有逾80萬元和近40萬元淨流入其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
騰訊輕微價外、短期購(26461)，行使價：624.88元，2021年3月到期，實際槓桿：8.5倍
騰訊輕微價外、中短期沽(15092)，行使價：530元，2021年5月到期，實際槓桿：6倍
石藥輕微價外、中短期購(14116)，行使價：9元，2021年5月到期，實際槓桿：5.3倍
友邦輕微價外、中短期購(18419)，行使價：100元，2021年6月到期，實際槓桿：7.1倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(50006)，收回價：26160點，槓桿比率：43.1倍
恒指熊證(69929)，收回價：27340點，槓桿比率：32.2倍
恒科牛證(57294)，收回價：7500元，槓桿比率：11.5倍
恒科熊證(57295)，收回價：8500元，槓桿比率：9.8倍
騰訊牛證(66666)，收回價：560.99元，槓桿比率：14.3倍
騰訊熊證(54567)，收回價：639.99元，槓桿比率：10.8倍
石藥牛證(63765)，收回價：7.1元，槓桿比率：5.5倍
石藥熊證(63760)，收回價：9元，槓桿比率：4倍
友邦牛證(55224)，收回價：81.5元，槓桿比率：11.9倍
友邦熊證(62227)，收回價：92.8元，槓桿比率：13.7倍
美團牛證(53100)，收回價：262.1元，槓桿比率：9.4倍
美團熊證(50076)，收回價：308.001元，槓桿比率：11.7倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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