【瑞通推介】即市較多資金開恒指熊 個股又有咩選擇？

瑞通認股證牛熊證銷售部：消息稱，輝瑞藥廠將今年新冠肺炎疫苗產量減半，美股隔晚升勢回順，道指收報29,969點，升85點(或0.3%)。恒指昨收報26,728點，升195點(或0.74%)，重越10天線。今早好淡爭持，曾重返26,800點以上，惟其後轉為偏軟。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾2,300萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,300萬元，反映投資者預期港股高位遇阻。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,400至25,499點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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