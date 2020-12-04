港股格局：郭思治指大市調整消化 冇大跌風險
2020年12月04日 12:02
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恒指早間窄幅上落。香港股票分析師協會副主席郭思治表示大市並無大方向，缺乏成交金額。
恒指由今個月低位26,375點升至周五高位26,813點，技術上走勢貼近高位，不過早前升幅過急，現時市場需要消化調整。
他認為大市不會大跌，現階段屬於中期升浪，由於疫苗即將推出，市場憧憬明年經濟復甦，如滙豐控股(00005)明年大機會恢復派息，業務將搬移至大中華，股價由低位反彈近55%。舊經濟類股份，如航空股及金融股開始有炒作，若大市升穿27,040點高位，下一個目標價則為2月17日高位28,055點。
至於資金輪炒將會持續一段時間，他看好汽車及新能源類板塊，吉利汽車(00175)及比亞迪股份(01211)中長期有政策支持。另外，美國國防將中國企業列入黑名單，消息導致中芯國際(00981)及中海油(00883)周五股價下跌，惟他表示此舉為特朗普卸任前最後打擊中國的措施，拜登上場後資金將會重新流入這些股份，加上相信中芯長遠必定會有政策扶持。
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