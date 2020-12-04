港股格局：郭思治指大市調整消化　冇大跌風險

恒指早間窄幅上落。香港股票分析師協會副主席郭思治表示大市並無大方向，缺乏成交金額。

恒指由今個月低位26,375點升至周五高位26,813點，技術上走勢貼近高位，不過早前升幅過急，現時市場需要消化調整。

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