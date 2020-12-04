新灃集團成立合資公司

「SKINS」目前在全球銷售逾160種壓縮產品，適用運動包括跑步、健身、瑜伽及三項鐵人等。

集團認為，成立合資公司將為品牌業務締造協同效益，與集團現時經營的「arena」及「PONY」形成優勢互補，進一步豐富產品組合以迎合日趨成熟的消費者群體。另一方面，成立合資公司將促進集團與伊藤忠日後在品牌發展及供應鏈管理的緊密合作，有助集團拓展多品牌戰略目標。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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