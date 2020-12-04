新股專輯：藍月亮國際配售1小時內已足額認購
2020年12月04日 12:26
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中國洗衣液品牌藍月亮(06993)周五(4日)招股，認購反應一如預期般熱烈。消息透露，國際配售在開簿1小時內已錄足額認購。
該公司將於下周三(9日)「截飛」，每股招股價介乎10.2至13.16港元，發行約7.47億股新股，集資最多約98.32億元。每手500股入場費6,646.31元，預期本月16日首掛。
另外，是次獲中銀香港資產管理、大眾(香港)國際、富敦基金、長甲集團、大灣區基金及聯營投資管理集團 (Affiliated Managers Group)6名基礎投資者撐場，合共認購約18.21億元等值股份。
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