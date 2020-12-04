中芯國際強烈反對美方決定　午後復牌挫逾4%

公司公布，2020年12月4日關注到公司被美國國防部列入中國涉軍企業名單，公司被列入中國涉軍企業名單後，美國人士將被限制對中芯國際所發行的有價證券及其相關的衍生品進行交易：從北京時間2020年12月4日開始的60日後，美國人士不可買入公司證券；365日後，美國人士不可交易公司證券。有關具體法規限制，請參照美國總統於2020年11月12日發佈的行政命令。

公司被列入中國涉軍企業名單，對公司運營沒有重大影響；並重申，公司是獨立營運的國際性企業，投資人、客戶等利益相關方遍及全球，且一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用。

中芯強烈反對美國國防部的決定，此舉反映美國國防部對公司業務與技術最終用途的根本誤解。公司會繼續與美國政府相關部門保持積極的交流溝通。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020