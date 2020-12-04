【大師睇市】港股下周有機會進一步挾上

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股近日主要在26,600至26,800點上落，大市有跌唔落之感，似乎有望進一步挾上。如短線未有不利消息，恒指下周有機會上試27,200至27,400點水平。至於恒指下方支持則在26,300點，守穩的話，仍以反覆向上為主，但跌穿的話有機會下試25,800點，若再失守則確認大市見頂回落。

大師提醒，要留意美元匯價走勢，以及美國總統大選最新發展，不宜過分樂觀，若然有變數出現，大市有機會逆轉。他又指，對新經濟股仍要保持戒心，萬一市況出現回吐，首當其衝就是估值偏高的新經濟股。

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