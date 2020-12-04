哈佛教授：中美對抗或重演一戰慘劇？
2020年12月04日 13:02
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美國華府智庫昨日(3日)舉辦「美國大選後的中美關係前景」的線上年會內，哈佛大學國際關係學者艾利森(Graham Allison)指，台灣是中美陷入大國衝突悲劇的定時炸彈之一。除非中美能夠發現新的合作方式，否則第3方事件，比如台灣或南韓，都有可能將兩個大國拖入災難性的戰爭，重演1914年那種悲劇故事。
另內媒報道，中國駐美大使崔天凱指出，沒有健康穩定的中美關係，後疫情世界不會穩定，全球治理也不會有效，認為是時候思考雙邊關係。他給出建議，首先是摒棄過時思維，開闢新路。雖然中美兩國一向存在差異，卻是世界多樣性之一。任何差異都不是對抗和戰爭的理由，只要相互尊重理解，就能管控分歧。
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