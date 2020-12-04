全球經貿戰：鎧俠獲美國批准供應部份晶片予華為

外媒報道，日本半導體製造商、全球第2大NAND型快閃記憶體廠商--鎧俠(Kioxia)取得美國批准，可將部分產品出口給華為。

報道指出，是次鎧俠獲得供貨華為的產品，可能主要適用於數據中心伺服器等應用的晶片，不包括智慧型手機的快閃記憶體。惟是次舉動，並不代表恢復與華為的所有業務，且此次獲得許可的產品似乎並不是鎧俠的主力產品，但恢復供貨對鎧俠而言仍屬利好。

美國商務部規定9月15日起，企業必須獲得批准才能向華為出口採用美國技術製造的半導體，因此，之前鎧俠已停止向華為供貨。

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