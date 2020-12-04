50年首次！西南航空擬安排6800名員工明年放無薪假

由於新冠肺炎疫情嚴重打擊航空業，美國西南航空(Southwest Airlines)周四(3日)表示，正考慮讓6,800個員工放無薪假，約佔人手12%，並稱正與工會就削減成本進行協商，但缺乏實質進展。

外電報道，西南航空此舉是追隨其他美國航空公司，自美國聯邦政府的薪資補助到期後，美國航空及聯合航空自10月開始共讓超過3萬名員工放無薪假。

若西南航空正式實施無薪假計劃，這將會是該公司成立近50年以來首次強制員工放無薪假。上月該公司亦警告，逾400名員工的工作可能在危。

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