受母公司被美國制裁影響　中海油融資或受限制

大和表示，美國公司可能被禁止向中海油集團提供服務或技術支持，美國投資者可能被迫出售香港上市的中海油股份。在最壞的情況下，中海油在美國的業務可能會受到「實質性」影響，至於中海油其他海外業務以及中國業務受影響可能性則較小。

雖然中海油股價短期呈波動，但大和重申給予該股「跑贏大市」的評級，並預計隨着油價企穩，該股將可從中受惠。

中海油即市報7.44港元，跌3.3%。

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