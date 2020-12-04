受母公司被美國制裁影響 中海油融資或受限制
2020年12月04日 13:16
東網電視更多新聞短片
投資銀行--大和發表的研究報告指出，美國將中海油(00883)的母公司--中海油集團列為軍方企業並作出制裁，可能會限制其香港上市子公司--中海油的融資能力。
大和表示，美國公司可能被禁止向中海油集團提供服務或技術支持，美國投資者可能被迫出售香港上市的中海油股份。在最壞的情況下，中海油在美國的業務可能會受到「實質性」影響，至於中海油其他海外業務以及中國業務受影響可能性則較小。
雖然中海油股價短期呈波動，但大和重申給予該股「跑贏大市」的評級，並預計隨着油價企穩，該股將可從中受惠。
中海油即市報7.44港元，跌3.3%。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020