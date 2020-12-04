全球經貿戰：Fb副總裁促拜登團結盟友對抗中國

外電報道，Facebook國際事務和通訊副總裁、英國前副首相克萊格(Nick Clegg)向拜登呼籲，應團結歐洲、印度等盟友，共同形塑未來的網絡系統，以對抗來自中國的威脅。

報道指出，克萊格周四(3日)參加虛擬網絡峰會指出，拜登上任後將面對一個根本問題，即如何強調美國的領導地位並加強網絡開放。他認為，透過與歐洲、印度等盟友的合作，美國更能在此一領域發揮影響力。

他指出，有別於開放的網絡價值觀，在中國的網絡系統是基於一套截然不同的價值觀，不僅受到大量監視，包括數據保護、隱私法等方面也沒有的一個制衡系統，且這種網線模式正被巴基斯坦、俄羅斯、土耳其、越南等國家模仿。

報道指出，隨着特朗普施壓其他國家選邊站，中美貿易戰在今年進一步升級，歐洲許多國家都追隨美國對華為禁令，限制華為參與5G網絡，這引發了中國網絡巨頭的憤怒。

他表示，在兩種模式的爭權下，拜登確實需要下足工夫，而他也會試着證明網絡仍存在共同點。惟他警告，若不這麼做，網絡系統可能會變得愈來愈支離破碎，因為一些國家將發展出自身一套的網絡模式。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020