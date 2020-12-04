摩根士丹利擬向普通員工派發1000美元獎金
2020年12月04日 13:19
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外電報道，根據摩根士丹利周四(3日)發給員工的通知，隨着公司收入邁向新高，該行將向低薪員工發放一次性的特殊禮物，在美國的大多數收入低於15萬美元的員工將獲得1,000美元的獎金。
大摩執行長James Gorman在通知表示：「不僅在我們公司歷史上，而且在世界歷史上，2020年都是不平凡的一年」。估計這筆獎金將影響約3萬名員工，佔該行員工總數的一半左右。
據報大摩的交易和併購業務今年取得了可觀的收入增長，而沒有大型消費者貸款業務使得該公司避過廣泛經濟壓力的影響。
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