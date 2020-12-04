駿隆：11月強積金整體表現理想　明年看好大中華股票基金

財富管理顧問公司駿隆公布11月份強積金市場整體表現及人均回報，該機構指，新冠肺炎疫情未穩不利整體市場氣氛，惟因預期美國總統權力過渡交接的工作順利進行，及疫苗近期內可順利發送和接種等好消息不斷，強積金11月份整體表現皆有大幅上升。

截至11月30日，駿隆強積金綜合指數上升6.1%，年初至今回報升8.1%，月內強積金每人平均賺14,121元，年初至今人均賺18,653元。三大主要指數有不同程度的表現，股票基金指數升8.5%；混合資產基金指數升7.5%；固定收益基金指數微升0.5%。今年以來，上述三個指數分別升10.3%、9.1%及2.4%。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，明年投資者可持續看好大中華地區股票基金，並預期台灣股市亦將造好，台積電及台灣電子股明年仍將受惠；港股表現則落後，料明年可受惠於中概股回流。

駿隆集團執行董事王玉麟指，固定收益基金過去20年平均回報1.2%，較同期通脹率1.8%為低，較年輕的成員尤需考慮，在現時低利率環境及利率長期下降的趨勢下應否過早偏重此類資產。

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