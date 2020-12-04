二手成交：港灣豪庭兩房連天台成交價741.8萬　低市價約3%

香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角咀港灣豪庭12月錄得首宗買賣成交，單位為8座頂層單位，向西南望維港海景，兩房間隔，實用面積約372方呎，連天台約87平方呎，售價約741.8萬港元，實用呎價約19,941元，低市價約3%。

他指出，單位以770萬元放盤2個月後，終獲區內客接洽，議價後減價28.2萬元。資料顯示，原業主於2010年12月以約321.8萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利約420萬元，物業升值約1.3倍。

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