【大行報告】摩通指新興市場股票配置偏低　料明年牛市升20%

外媒引述投資銀行——摩根大通(JPMorgan)的分析師周四(3日)表示，今年新興市場股票被投資者忽略，配置比重低於歷史平均值，預估2021年新興市場將做好，升幅料達20%。

摩通全球研究長Joyce Chang指出，全球市場大幅反彈，但我認為新興市場配置不足。他解釋，以歷史數據來看，全球投資者約將9%的資金分配至新興市場股票，而目前僅約7%，因此2021年新興市場表現仍有追上已開發市場的空間。

除了中國與印度，今年市場資金對其他新興市場股市都避而遠之，然而他表示，團隊目前給予中國股票「中立」評價，並上調其餘新興市場股票評價。

他認為，新興市場中特別是巴西、印尼、韓國與泰國的股票最具魅力，產業則以非必需消費品、觀光娛樂產業有大幅的成長空間，2021年新興市場將大勝已開發市場，新興市場股票有望出現雙位數增長，預估漲幅將高達20%。

此外，他估計新興市場債券亦將大幅增長，以目前開發市場低利率、甚至是負利率環境來看，新興市場孳息率有望達5至6%。

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