全球經貿戰：印度新策吸外資　學者質疑可持續性

外媒報道，印度推出「生產關聯激勵」(Production Linked Incentive，PLI)，加上疫情令跨國企業檢視供應鏈過於集中的風險，包括鴻海、緯創、和碩等台廠在內蘋果公司(Apple Inc.)供應鏈都加速印度布局。不過，多數研究印度經濟的權威學者警告，PLI計劃隨時可能中斷，印度混亂又強硬的稅制亦可能讓投資者隨時「斷頭」！

英國《金融時報》報道，印度政府推出為期5年、總額60億美元PLI計劃，只要企業達成政府設定目標，就提供企業在印度製造產品補貼，目標是比中國內地、越南更有競爭力，有助印度增加出口，已經吸引到Apple供應鏈在內16家電子產品製造商，例如和碩上周已宣布投資1.5億美元在印度建廠。

惟先不論明目張膽的補貼是否違反世界貿易組織(WTO)規定，大部分專家都認為PLI不僅不能增加出口競爭力，反而是種自我封閉政策，會威脅到印度經濟復甦。印度經濟正進入史上首度衰退，第2季國內生產總值(GDP)負增長23.8%，第3季GDP負增長7.5%。

前印度政府首席經濟顧問Arvind Subramanian亦不諱言，印度政府試圖依賴內需，退出區域全面經濟夥伴協定(RCEP)在內各種貿易協定，並不斷增加各種貿易壁壘，對於增加出口競爭力效果是適得其反。他認為，PLI並不管用，而且是種自我封閉的策略。如果已經決定自我封閉，又怎麼實現貿易自由、增加出口？這完全自相矛盾。

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