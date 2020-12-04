新冠肺炎：日本女性遭解僱比例是男性1.4倍

日本媒體報道，新冠肺炎疫情衝擊就業，特別是對女性勞工的影響更大。有機構對6.8萬名日本20到64歲的受僱勞工進行問卷調查，結果顯示今年4月起，被迫解僱、停工、離職等，工作有受到影響的人，男性有18.7%，女性有26.3%。工作受影響的女性比例是男性的1.4倍。

其中4,000人表示，今年10月的月薪比疫情擴大前減少3成以上的人，男性有15.6%，女性有21.9%。收入減少且尚未恢復的，女性也比男性多。

另外，今年4月後失業，到11月仍無法找到工作的人，男性有24.1%，女性有38.5%。至今仍失業的女性比例約是男性的1.6倍。

分析指出，疫情對女性就業影響較大主因是非正式僱用勞工、從事受疫情影響較大的餐飲業與零售業等的女性比較多，往後必須對這些人提供轉行的職業訓練等支援。

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