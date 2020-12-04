聯儲前「三哥」警告：別以為「通脹已死」　5大理由恐急飆

外國傳媒報道，許多人認為，在可預見的將來，美國通脹「已死」，哪怕沒有「死」，也一定處於停滯的狀態。不過，這些人也許會倍感意外。

從官方預測和市場價格來看，很難看到任何對通脹過高的憂慮。根據聯儲局9月經濟預測總結報告，通脹要等到2023年才會回到2%的目標。不同類別的美國國債孳息率暗示，投資者預計未來10年年度通脹率平均值為1.9%，或者按照聯儲局偏好的衡量指標，為更低的1.6%。

毫無疑問，儘管出台了極端的貨幣政策刺激措施，但通脹在很長時間內處於很低的水平。然而，堅信這趨勢將會持續下去是否正確呢？曾為聯儲局「三哥」的重磅級人物、紐約聯儲銀行前行長達德利(Bill Dudley)認為，通脹可能出於多個原因比普遍觀點所認為的速度更快回升。

首先，根據聯儲局青睞的衡量指標(剔除食品和能源的個人消費支出物價指數)，3、4月份新冠疫情的爆發令物價劇烈走低，幅度達到半個百分點。這遏制了按年通脹，但2021年4月以後，較低的讀數將成為新的比較基準，按年通脹也將躍升。

第二，有效的新冠疫苗推出後，到2021年下半年，人們便會恢復正常的消費形態。隨着需求的復甦，休閒和餐飲娛樂業，包括餐館、酒店和航空業，或可重新取得定價權。為了平衡需求與遭到疫情衝擊的供應，劇烈的物價增幅甚至是有必要的。部分行業因需求降低而價格走低，例如流媒體Netflix和視頻會議Zoom等，也不太可能完全將上述漲幅抵銷。

第三，疫情的影響持續不散，企業將難以單靠同樣的人力和資本來增加產量，從而滿足需求的增加。危機結束後，資本不會向生產率最高的領域進行配置：很多的擴張項目和投資已經暫停，疫情後可能會涌現新的需求形態。同時，許多工人已經離開了受衝擊最嚴重的行業，令企業難以找到擴張所需的勞動力，例如餐館等一些企業將完全消失，滿足需求飆升的能力也將因此減弱。

第四，聯儲局調整了長期貨幣政策，將為更多的通脹留出空間。過去，不論通脹從目標偏離多遠、多久，聯儲局都以2%為目標。現在，聯儲局想要通脹達到2%的平均值，意味需要在很長一段時間裏超過2%，來抵銷過去十年間的持續低迷。

確切地來說，聯儲局官員已經表示，在就業可持續地實現最大化、通脹達到2%且預計會在一段時間內溫和走高之前，不會上調短期利率。這意味直到他們預計通脹的上行是持續、大幅的，否則他們不太可能對通脹走高有任何的回應。

第五，政府通過增加開支的方式來支撐經濟的可能性比以前高得多。財政政策的信條已經發生改變：與其擔心聯邦債務壓力的加大，經濟學家當前認為，採取激進行動抵禦需求大幅下降的空間大得多了。因此，政府很可能不希望像2008年金融危機後那樣快速撤出財政刺激(該舉措導致經濟復甦十分緩慢、令人失望)。儘管如此，如果共和黨繼續掌控參議院，拜登政府可能無法事事如願。

總而言之，大家不再擔心通脹的情況下，通脹才恰恰有可能構成更大的威脅。決策者想要提振通脹，大部分家庭和企業不擔心這風險，一旦疫情消退，便不再完全是下行風險。金融市場一邊倒地預計通脹和利率都將維持低位，這樣的預期也給債券和股票價格提供了極大的支撐，一旦出現意外，影響可能十分重大。

達德利是普林斯頓大學經濟政策研究中心的高級研究學者。他曾在2009至2018年間擔任紐約聯儲銀行行長和聯邦公開市場委員會副主席，亦曾任高盛首席美國經濟學家。

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