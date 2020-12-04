未來趨勢！日本擬擲近1500億元　設綠色環保基金

外國傳媒報道，日本首相菅義偉上任後，曾承諾將擴大綠色投資，計劃30年後將造成污染的碳排放量，減到零水位。日本政府目前也全力動員，如火如荼規劃各項綠色政策，避免菅義偉當初開出的環保支票不能兌現。

日本可能會在2030年中時，全面禁止在日本國內售賣新出廠純汽油車，並計劃以混合動力或電動汽車等一些環保車輛取而代之。市場又傳出日本政府正考慮設立1萬億至2萬億日圓(約742億至1,484億港元)的綠色環保基金，投資標的將鎖定對環境友好事業項目。

同時，日本政府也正考慮，再多成立幾個環保投資基金，例如：電池存儲技術開發，與減少碳排放污染等，希望早日實現碳中和目標。

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