未來趨勢！雀巢要減碳　5年斥近280億元

外國傳媒報道，食品大廠雀巢(Nestle)周四(3日)宣布，未來5年將投資32億瑞士法郎(約279億港元)，致力降低氣候影響，並在2050年達到淨零排放目標。

雀巢將與農民和供應商合作，推動再生農業，種植數以百萬計的樹木，並在2025年將公司電力消耗轉移為再生電力。

該公司2018年排放了總計9,200萬噸的溫室氣體，將透過營運和結構效率來資助這些投資，以保持該提議的收益獨立性。

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