疫後「經」變！企業關注氣候變遷　斥資力抗

外國傳媒報道，在聯合國警告世界正瀕臨「氣候大災難」邊緣之際，各地企業都加強對抗氣候變遷的行動，包括雀巢(Nestle)宣布將投資36億美元(約280億港元)對抗氣候變遷，水泥界「龍頭」LafargeHolcim表示，將耗資1.12億美元(約8.7億港元)減少印度的碳排放，新加坡主權財富基金也採取行動，反映企業與投資者日益關切環保議題。

聯合國世界氣象組織（WMO）近期發表報告指出，2020年全球平均溫度將較工業革命前高約攝氏1.2度，很可能成為史上第二熱的一年，至少會排在前三名。

食品業面對環境衝擊和包裝廢棄物的指控，正加緊步伐重振信譽；全球最大食品公司雀巢表示，將在未來投資36億美元對抗氣候變遷，也希望在2050年達成零排放目標。

雀巢表示，相關計劃的第一步是2030年時把碳排放量減半，2050年時該公司全球800個場地均使用100%再生電力。雀巢也將協助農民和供應商轉向再生農業，準備在未來十年植樹2億棵。

全球最大水泥製造商LafargeHolcim表示，將耗資1.12億美元減少該公司在印度製造的二氧化碳排放；這些資金將用於印度6座工廠的廢熱回收系統，每年可望減排50萬噸。分析師指出，LafargeHolcim致力減排，因為投資人日益重視環境議題。

新加坡政府投資公司(GIC)宣布加入亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)和氣候行動100+倡議，提振區域投資人對抗氣候變遷的努力；固定收益投資長及永續委員會主席柳子美表示，將致力確保投資組合中的企業遵循轉向永續之路。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020