【大行報告】高盛料英倫銀行將准滙豐及渣打恢復派息
2020年12月04日 14:37
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高盛發表報告指，相信英倫銀行最快於下周五(12月11日)宣布，允許滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)恢復派發股息，預期滙控及渣打於第4季股息只有0.1美元，但隨着盈利及宏觀經濟環境改善，估計滙控股息會增至0.3美元，渣打股息則升至0.25美元。
高盛亦輕微調高兩行目標價，滙控由51港元升至52元，渣打目標價由54元升至55元，仍給予兩者「買入」評級。
高盛相信，英倫銀行的決定均利好滙控及渣打，因恢復派息令市場重新視為可投資概念，預期滙控及渣打股價仍有20%上升空間。
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