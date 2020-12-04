【大行報告】高盛料英倫銀行將准滙豐及渣打恢復派息

高盛亦輕微調高兩行目標價，滙控由51港元升至52元，渣打目標價由54元升至55元，仍給予兩者「買入」評級。

高盛相信，英倫銀行的決定均利好滙控及渣打，因恢復派息令市場重新視為可投資概念，預期滙控及渣打股價仍有20%上升空間。

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