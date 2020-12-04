新股專輯：京東健康傳最高錄得90元暗盤
2020年12月04日 14:55
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下周二掛牌的京東健康(06618)，機構投資者之間已有暗盤交易。市傳部分成交價為85元、88元及90元，較京東健康招股價70.58元，升幅介乎20.43%至27.51%
至於散戶間暗盤交易則會在上市前夕，即下周一進行。早前有消息指，京東健康獲逾80萬人認購，超越今年另一熱門新股農夫山泉(09633)，超購逾420倍，凍資約5,662億元。由於已超購逾98倍，故要啟動回撥機制，令公開發售佔比增由5%增至11%。
京東健康是次發行3.819億新股，集資269.55億元，每手50股，入場費約3,564.56元。
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