新股專輯：泡泡瑪特傳招股價上限38.5元定價

泡泡瑪特是次發售1.357億股，集資約52.24億元。一手200股，入場費7,777.59元，預期下周五(11日)掛牌。

該公司主打藝術玩具(Art toys)，並以「盲盒」作為賣點。目前持有多個知識產權(IP)，包括本港設計師設計的卡通Molly、繪本角色Labubu等。據初步招股文件，該公司2019年全年利潤4.51億元人民幣(下同)，按年飆升3.53倍；收入亦按年勁升2.27倍至16.83億元。

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