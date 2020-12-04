帝豪閣單位2650萬元沽　買家疑為港府官員

肺炎疫情持續，市場錄得疑似港府官員入市買樓。據土地註冊處資料，西半山帝豪閣C座低層2號室連1個車位，於上月27號以2,650萬元登記易手，買家為麥成章(MAK SHING CHEUNG)及何美貞(HO MEI CHING FIONA)以聯名名義買入。麥氏與發展局副秘書長同名。該單位實用面積約1,196方呎，是次成交呎價約22,157元。單位原業主於2014年以2,238萬元購入，現時單位升值約412萬元或約18.4%。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020