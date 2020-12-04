堅尼地道33至35號地皮申重建28層住宅大廈

城市規劃委員會最新資料顯示，灣仔堅尼地道33至35號地皮，提交住宅發展及放寬建築物高度限制的申請。該地皮面積約7,704方呎，申請興建一幢不多於28層的住宅物業，涉及住用樓面約61,625方呎，地積比率約8倍。同時，申請人亦要求將物業建築高度，由原先限制的主水平基準以上120米，放寬至129.95米，以容納標準單位樓面與樓面高度達3.15米，可以提供足夠的自然光及通風，據了解，該項目由the development studio 持有，於2017年以1.56億元購入。

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