阿里蔡崇信：5至10年將有各地科企來港上市

蔡氏說，「流入亞洲的龐大資本中，有很大部分都集中在香港，原因是香港已經有一定數量的高質素科技公司上市。全球資本都會聚於此，香港是不二之選。」而據阿里巴巴在東南亞開展業務的經驗，該區有不斷增長的消費群體，加上區內人口熱衷科技，極具發展潛力。

蔡崇信指，愈來愈多來自亞洲、加拿大、歐洲和中東的投資者湧向香港和亞洲；傳統基金公司於過去4至5年在亞洲建立了團隊，其中許多都設在香港；加上本地基金經理崛起，及主權財富基金和退休基金等非傳統投資者進入市場，都令香港資本市場實力和吸引力更為鞏固。

他預期，主權財富基金對亞洲的配置將逐漸由目前的3%增加到10%至15%，其中大部分將集中在香港股票市場上。

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