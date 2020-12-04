歐洲早市上揚　西門子能源升逾1%

歐洲股市小幅走高，投資者關注美國刺激方案和英國脫歐貿易協議的前景，英股升0.67%；德股升0.04%；法股升0.5%。

德國10月季調後工廠訂單按月升2.9%，為連續第6個月錄得增長，但數據只反映第二次全國封鎖實施之前的經濟狀況。

德意志交易所公布，將西門子能源公司將加入德國MDAX指數，該指數所持有的股票排名緊隨藍籌股DAX指數之後，西門子能源升1.18%。

酒廠人頭馬君度已將其在Passoa SAS合資企業中的股份出售給Lucas Bols Amsterdam BV，價格為7,130萬歐元，人頭馬君度升0.56%。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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