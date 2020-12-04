二手樓價指數按周跌0.08%　連挫兩個星期

反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數CCL再跌，該指數最新報175.54點，按周跌0.08%，已連跌兩個星期。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，定息按揭試驗計劃宣布延長後第二周，樓價跌幅全面收窄。CCL、CCL(中小型單位)及CCL_Mass上周同樣跌逾1%，本周分別僅跌0.08%、0.04%及0.01%，走勢有回穩跡象。近七周計，三大整體指數出現三次齊升，三次齊跌，走勢反覆，但沒有轉勢向下的訊號。今周指數尚未反映第四波疫情爆發，展望樓價於現水平反覆爭持，將於未來數周開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL_Mass報178.86點，按周跌0.01%。CCL(中小型單位)報176.33點，按周跌0.04%。三大整體指數同樣連跌2周，CCL累跌1.15%、CCL_Mass累跌1.36%及CCL(中小型單位)累跌1.31%。

CCL(大型單位)報171.41點，按周跌0.29%，連升2周後回軟。近5周豪宅樓價企穩於171點水平，等待突破上升。豪宅未有受惠於定息按保，並不受其影響。

四區樓價指數兩升兩跌，各區樓價反覆上落。九龍CCL_Mass報175.32點，按周升0.72%，結束連跌2周。新界西CCL_Mass報164.31點，按周升0.44%。港島CCL_Mass報181.70點，按周跌1.19%，連跌2周共2.46%。新界東CCL_Mass報186.85點，按周跌0.23%，連跌2周共1.29%。

今日(4號)公布的指數，根據2020年11月23日至11月29日簽訂正式買賣合約的中原集團成交計算。當中有逾八成的交易是在2020年11月9日至11月15日簽臨時買賣合約，是中秋節長假計第7周的市況。

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