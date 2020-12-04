【產經直播】中美關係轉趨緊張 港股勢受阻？
2020年12月04日 16:14
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港股周五(4日)高開逾80點後反覆做好，收市報26,835點，升107點。不過隨着美國推出多項措施，中美關係又轉趨緊張，會否影響港股走勢？
比亞迪股份(01211)即市曾升近4%，收市升幅收窄至1%。11月銷量按年增長逾3成至5.39萬輛，不過今年首11個月汽車銷量只有約37萬輛，按年跌11%。銷售數字收唔收貨？
內地大型家庭清潔產品生產商藍月亮(06993)首日招股，集資最多98億元，每手入場費僅6,647元。據招股文件顯示，以銷售額計，其洗衣液、洗手液等近年為市場龍頭，而其整體產品毛利率近年保持上升勢頭，毛利率高達6成，加上知名私募基金高瓴資本撐場，股民抽唔抽得過？
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