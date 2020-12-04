【全球攬炒】日本理光及佳能等5企裁員1.6萬人

外國傳媒報道，疫情促使「在家工作」逐漸普及，辦公設備供應商也隨之受害，如日本理光(Ricoh)和佳能(Canon)等5家辦公設備製造商因產品需求下降，已在今年1至9月期間裁員約1.6萬人，多屬日本海外職位。

其中，理光藉海外銷售和維護人員自願離職，以及在7月於中國開設的新廠合併產能而裁員約6,400人。佳能則解僱約4,100名員工，其中包括在歐洲和美國的辦公設備和相機業務銷售人員。柯尼卡美能達(Konica Minolta)約裁員2700名員工。美國全錄(Xerox of the U.S.)和富士軟片(Fujifilm Holdings)分別裁員1,500人和900人。

據報，上述5公司的裁員總數等於所有員工約4%、辦公設備業務員工的7%。

不過，隨着消費者居家工作，需要列印辦公文件或教育資料，市場對噴墨印表機的需求一直很強勁，此類設備的銷量在7月至9月的季度中，約按年增14%至1,675萬部。然而，由於噴墨印表機的市場仍相對較小，其對公司的總收入貢獻不大，佳能預計在截至12月31日的1年中，與噴墨相關產品的銷售額將增加269億日圓，但多功能印表機的銷售額將大減1,326億日圓。

而即使公司為應對市場萎縮而裁員，預計其獲利仍將繼續下滑。理光預期，該公司在本財年下半年(今年10月至明年3月)，淨虧損將達142億日圓。佳能則將其年度股息減半至80日圓，為33年首降。柯尼卡美能達預計，其2021財年的印表機銷量將恢復至2019財年的90%左右，但其後仍將下滑。

有分析師指出，辦公設備供應商需要透過關閉工廠、結盟等重大行業重組，以維持生存。

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