新股專輯：雲想科技下周一起招股　引小米作基投

該公司是次發行2億股新股，其中90%為國際配售，10%為本港公開發售，集資最多14.16億元，所得約13.6%將用於加強公司的研發能力及改善公司的信息技術基建；約57.6%促進公司與現有媒體合作夥伴的關係及擴大廣告主群及媒體合作夥伴群；約18.8%將用作尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會；約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

是次引入6名基礎投資者，合共認購3,900萬美元(約3.042億港元)等值股份。Affin Hwang Asset Management Berhad認購2,000萬美元、滙豐環球投資管理(香港)及太平洋資產管理各認購500萬美元、上海紫竹小苗股權投資基金認購400萬美元、小米集團( 01810 )透過旗下Green Better Ltd.認購300萬美元，以及SensePower Management認購200萬美元。

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