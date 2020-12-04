【市後重點睇】道指期貨升110點

美匯指數報90.61；港匯見7.7508；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.5189；美元兌日圓報103.93；歐元企1.2158；英鎊報1.3465。金價升至每安士1,845.9美元。紐油見46.53美元。道指期貨穩升110點，報30,042點。

-中芯國際及中海油被美國防部列入黑名單，中芯強烈反對美方決定，午後復牌挫逾4%，中海油報跌。

-移卡折讓配股兼股東配股套現，股價曾挫逾10%。

●新股專輯：

-下周二(8日)掛牌的京東健康傳最高錄得90元暗盤。

-藍月亮國際今起招股，國際配售1小時內已足額認購。

-傳泡泡瑪特招股價上限38.5元定價。

-裕勤控股一手中籤率20%，下限定價。

●【大行報告】

-高盛料英倫銀行將准滙豐及渣打恢復派息。

-摩通指新興市場股票配置偏低，料明年牛市升20%。

-花旗指內銀股最壞時刻已過去，上調目標價。

-高盛料OPEC+協同行動可支持油價穩升。

●全球經貿戰：

-Fb副總裁促拜登團結盟友對抗中國。

-印度新策吸外資，學者質疑可持續性。

-鎧俠獲美國批准供應部份晶片予華為。

●50年首次！西南航空擬安排6800名員工明年放無薪假。

●人民幣速遞：中間價升至6.5507，連升3日；兌每百港元報84.35。

●駿隆：11月強積金整體表現理想，明年看好大中華股票基金。

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